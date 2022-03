Fuerte descargo de Rocío Marengo tras mostrarse con Eduardo Fort: "No le doy explicaciones a nadie"

Tras los fuertísimos rumores de crisis de pareja, Rocío Marengo volvió a mostrarse compinche con Eduardo Fort en el cumpleaños de Martita y Felipe Fort.

En este contexto, la mediática le puso los puntos a todos aquellos que la criticaron fuerte por haber compartido el cumpleaños de los jóvenes con el empresario.

Tajante, aclaró a través de sus stories de Instagram que pese a los rumores que giran alrededor de su noviazgo ella seguirá viviendo fiel a sí misma.

EL FUERTE DESCARGO DE ROCÍO MARENGO

"Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber... ¿Y yo? Sin decir nada. Amigos, no le doy explicaciones a nadie sobre mi vida. Piensen y digan lo que quieran", sentenció Rocío, contundente.