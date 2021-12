Fuerte descargo de Natalie Pérez tras ser vinculada a Chano: "No puedo creer que lo relacionen conmigo"

Algunos días atrás comenzó a circular una fotografía en la que se puede ver a Chano Charpentier y Natalie Pérez disfrutando de una cena en un restaurante ubicado en el barrio porteño de Saavedra, aunque ella negó conocerlo en un descargo que hizo en Instagram.

“¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, dijo la joven en la primera de una serie de stories que publicó en Instagram.

“¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, señaló, en referencia a la frase “No soy segunda opción” que podía leerse en su prenda cuando se descubrió que Chano sale con una modelo llamada Sofía Santos.

LA REACCIÓN DE NATALIE PÉREZ ANTE LOS RUMORES DE ROMANCE CON CHANO

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, aclaró.

“Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar”, señaló.

“Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira”, cerró la actriz, que negó así que mantenga o haya mantenido un romance con Chano.

EL OTRO ROMANCE QUE DESMINTIÓ NATALIE PÉREZ: EL DE NICO OCCHIATO

A comienzos de diciembre, Natalie también se encargó de negar un romance con Nico Occhiato, el ex de Flor Vigna, luego de trascendiera que los habrían visto juntos por Palermo.

La actriz lo desmintió junto a un divertido audio de su abuelo felicitándola por su supuesta relación con el conductor de Todo puede pasar.

Con humor, la actriz le respondió a su abuelo: “Abuelo, me hiciste reír. No, no salgo con ese chico. Salgo con otro...”. ¿Habrá sido Chano?