Fuerte descargo de Mauro Icardi cuando le preguntaron si está separado de Wanda Nara

Mauro Icardi charló con sus seguidores de Instagram en medio de los fuertísimos rumores de separación de Wanda Nara.

El futbolista, para sorpresa de sus fans, permitió que le preguntaran lo que quisieran a través de sus stories.

Y cuando le consultaron si es verdad que está separado de la madre de sus hijas Francesca e Isabella, reaccionó contundente.

MAURO ICARDI REVELÓ SI SEPARÓ DE WANDA NARA O SI SIGUEN EN PAREJA

"¿Estás separado de Wanda?", le preguntaron en su red social.

Molesto, Mauro Icardi respondió: "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho".

"Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados". G-plus

"Obviamente, los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados, a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan, les damos de comer cada tanto...".

"Hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan e inventan...", sentenció Mauro, muy filoso.

"Los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros" G-plus

Y se despidió con un "te amo" dedicado a Wanda, al pie de una foto juntos.

¿Qué dirá ella?