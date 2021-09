Fuerte descargo de Marianela, la moza de la pizzería de Córdoba: "Nunca pasó nada con Benjamín Vicuña"

Este jueves Marianela, quien horas antes se había comunicado vía WhatSapp con Angel de Brito, utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar su palabra: "Nunca pasó nada con Benjamín Vicuña", dijo en sus stories.

El supuesto encuentro con el actor chileno, que por entonces estaba en pareja con la China Suárez, habría ocurrido en el año 2019 mientras el actor hacía teatro en Córdoba.

Marianela tiene 24 años y actualmente vive en Brasil. Hace dos años trabajaba en la pizzería donde supuestamente conoció a Vicuña.

Marianela le dijo a De Brito: "De mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva".

Más sobre este tema Marianela, la moza que habría tenido un encuentro íntimo con Benjamín Vicuña, habló con Ángel de Brito: "De mi boca no van a salir palabras destructivas"

En su cuenta de Instagram, Marianela escribió lo siguiente: "Hola. No me gusta estar en el medio de todo esto. Lo que están diciendo NO ES CIERTO, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema!".