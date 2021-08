El fuerte descargo de Cande Tinelli tras haber sido acusada de no cumplir con el canje de una seguidora: "No me pidan que dé ayuda"

En Twitter, un usuario compartió el ida y vuelta de Candelaria Tinelli con una de sus seguidoras. Esta persona expuso los chats de las mujeres para demostrar que la cantante se había comprometido a hacer un canje que, finalmente, no hizo.

"Hola Cande Tinelli, tanto que hablás de empatía... ¿No te rompe ni un poco el corazón que una mina te diga que no vende nada hace un MES después de invertir mucha guita en VOS? Le clavás el visto SUCESIVAMENTE. Le mandó pijamas, pantuflas, tazas... Ustedes, del otro lado.... ¿Se hacen una idea de la guita, no? Para una persona a la que NO LE FALTÓ NUNCA NADA EN LA VIDA", expresó el usuario.

En la conversación se puede leer que la emprendedora le dejó a Cande varios productos en la recepción de su edificio. Como nunca recibió respuesta, más de una vez le preguntó si le habían llegado porque la cantante no habría cumplido con su parte que sería promocionar su emprendimiento. Sin embargo, Cande la clavaba el visto.

Al enterarse de que el ida y vuelta se viralizó, la hija de Marcelo hizo un fuerte descargo vía stories de Instagram y aclaró que hoy por hoy está únicamente enfocada en el cuidado de su mamá, Soledad Aquino, que sigue internada.

"Quiero aclarar una cosa para varias personas que dicen cosas que no son... Que entiendan que estoy en un momento en que no puedo ayudar a nadie por más que me supliquen que los ayude. En emprendimientos, en lo que sea. En este momento, estoy cuidando a una perra, es lo que más puedo hacer hoy en día, conectarme con lo que amo que son los animales y mi mamá. No me pidan que de ayuda si no me puedo ayudar a mí misma. Con una mano en el corazón, para toda esa gente que tira mala leche, nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Así que no me voy a enganchar”, sentenció.

