Fuerte descargo de Cande Tinelli contra quienes hacen chistes sobre Chano: "Tengan un poco de respeto"

Antes de irse a dormir, Cande Tinelli hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram. Triste por el delicado estado de salud de Chano Moreno Charpentier tras haber sido baleado por un policía a quien habría intentado agredir en pleno brote psicótico por estupefacientes, hizo una contundente aclaración y lo defendió con fuerza.

En primer lugar, la hija de Marcelo Tinelli dejó bien en claro que ella no consume drogas. "No consumo ningún tipo de droga, solo alguna que otra receta que me da el psiquiatra. Pero ni porro, ni merca, ni nada", expresó, contundente.

Y se refirió a los chistes que hacen sobre el artista, que está internado en terapia intensiva y luchando por su vida. "No me parecen divertidos los chistes que hacen de Chano, es una situación muy delicada y los memes ni lo que dicen da gracia. Me parece muy grave lo que sucedió así que agradecería que tengan un poco de respeto. Controlen lo que dicen o los voy a empezar a bloquear o a desactivar los comentarios porque no me causan gracia", sumó.

Además, reflexionó sobre las personas que se burlan de lo que le pasó a Chano. "Claramente, no tuvieron de cerca una situación de un familiar en terapia intensiva, al borde de morirse, el día que les pase, ojalá que no les sucede porque no les deseo el mal, puedan entender. Uno entiende cuando lo toca de cerca", cerró la cantante, que está muy angustiada porque su mamá, Soledad Aquino, hace tres meses que está internada tras haber afrontado un trasplante de hígado.