Fuerte denuncia de Estefi Berardi en vivo: "Todas las empleadas que tuve me robaron"

En medio del debate de las noticias del día, Ángel de Brito recordó la vez que un empleado le robó a Chiche Gelblung varios objetos de valor. Y tras escucharlo, Estefi Beradi compartió su experiencia personal en LAM.

“A mí, todas las empleadas que tuve, me han robado. Me robaban ropa siempre, como si fuera en parte de pago, se la llevaban una vez por mes. También me faltó un cargador portátil y miles de pavadas”, comenzó diciendo la panelista del ciclo de América.

“He tenido malas experiencias”, agregó, dejando en claro lo mal que la pasó con varias personas que contrató para que la ayuden con sus quehaceres domésticos.

Y cerró, tajante: “Les preguntaba por las cosas que me faltaban y me respondían ‘ni idea, no lo encuentro’, y así me fui dando cuenta. Lo que pasa es que, al principio, yo soy medio boba y digo ‘quiero pensar que yo lo perdí en algún camarín’”.