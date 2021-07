Fuerte denuncia de Cinthia Fernández a Nicole Neumann tras compartir un video desde su auto: "Estaba manejando"

Lejos de que pasar por alto la fuerte información que lanzó Rodrigo Lussich en Intrusos, donde aseguró que Nicole Neumann se ausentó de Santo Sábado (el programa que conduce con el Pelado López por América) tras una crisis con su pareja, José Manuel Urcera, la modelo sentó postura con un video ¡y generó el enojo de Cinthia Fernández!

“Estuve leyendo mentiras de mí... Una que no me gustó es que yo no fui a trabajar por discusiones. ¿Cómo voy a dejar de trabajar por una discusión a esta altura de mi vida? O estoy bien o no estoy. Chau. Los que me conocen hace muchísimo, tanto en lo personal como en lo laboral, saben que para mí el trabajo es casi sagrado hace muchos años”, se la escuchó decir a Nicole en un posteo que subió a Instagram Stories.

Tras escucharla, Cinthia tomó la palabra y cuestionó fuerte la forma de manejarse de la top: "Estaba manejando. Porque no estaba con trípode, en un momento hizo esto (mueve el brazo) y bajó. Estaba manejando".

"Porque si vamos a criticar a todo el mundo. Podés tener el trípode del gps pero hace esto con la mano", cerró la panelista de Los Ángeles de la Mañana, expresando su disconformidad con su manera de accionar.