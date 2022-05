Fuerte denuncia de Cinthia Fernández contra la novia de Matías Defederico: "Se puso a grabar mi casa"

Cinthia Fernández denunció en diálogo con LAM a la novia de Matías Defederico, Laura, por entrar a su barrio sin consultarle y por grabar su casa.

“¿Vos tendrías problema de que él vaya al barrio con la novia o con la hermana y que alguna de ellas las acerque a las nenas?”, le preguntó el notero a la panelista tras la última disputa.

Fue allí cuando Cinthia lanzó: “Con su pareja yo tengo un tema, un día yo estaba colgando las cosas de Halloween y la veo a ella con el celular grabando mi casa, entró con ella sin consultarme”.

"El problema no es que rehaga su vida, es que respete mi casa". G-plus

“¿Por qué yo me tengo que bancar esto? Y ni si quiera dijo hola, compartís tiempo con mis hijas… después de eso dije esta chica no entra más. Aparte pedime permiso, el problema no es que rehaga su vida, es que respete mi casa”, finalizó indignada.

CINTIA FERNÁNDEZ CONTÓ LA CHARLA QUE TUVO SU MAMÁ CON MATÍAS DEFEDERICO

Cinthia Fernández dio detalles de la charla que tuvo su mamá con Matías Defederico luego de enterarse que no podría entrar más al country donde vive el exfutbolista.

“Mi mamá le dijo ‘¿vos no tenés a alguien que te ayude de tu lado? Porque la cautelar la tenés vos’ y él le dijo ‘yo no tengo a nadie, arréglense ustedes’”, reveló a LAM.