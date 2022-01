Fuerte declaración de Rocío Marengo sobre sus planes de boda con Eduardo Fort: "Se me fueron las ganas"

Cuando Rocío Marengo aún formaba parte de La Academia de ShowMatch (eltrece), protagonizó un tremendo escándalo con su pareja, Eduardo Fort.

En ese momento, luego de que ella se mostrara muy dolida al aire por no haberse sentido acompañada por su novio durante el certamen, la mediática y el empresario atravesaron una fuertísima crisis de pareja.

Y aunque finalizaron el 2021 juntos, mostrándose nuevamente unidos, algo cambió en Rocío. De hecho, la mediática aclaró que, a diferencia de años anteriores, ya no la entusiasma la idea de casarse con Eduardo.

ROCÍO MARENGO YA NO TIENE GANAS DE CASARSE CON EDUARDO FORT

"¿Cuándo te casás?", le preguntaron a Rocío a través de sus stories de Instagram.

"Mmmmm... No me veo en la foto... Lamentablemente, se me fueron las ganas. Una pena porque siempre quise", les respondió a sus seguidores, súper sincera.

¿Qué dirá Eduardo?