Fuerte declaración de amor de Cande Ruggeri a su novio en La Academia: "Yo venía muy decepcionada y con Nico quiero todo"

Antes de presentar una sensual coreografía en el reggaetón de La Academia, Cande Ruggeri le dedicó unas románticas palabras a su novio, Nicolás Maccari, quien fue a acompañarla y dio que hablar con su contundente declaración ¿con palito dedicado a Agustín “Cachete” Sierra?

“A Nico Lo amo y estoy muy contenta de que esté acá hoy. Él es muy bueno”, comenzó diciendo la participante, mientras su pareja la miraba emocionado atentamente, a la espera de su presentación.

“De verdad, yo estaba negada al amor, no quería casarme, no quería tener hijos, no quería nada con nadie porque estaba muy decepcionada de todos. Y lo conocí a Nico y quiero todo con él”, agregó la hija de Oscar Ruggeri, despertando sospechas sobre si sus dichos iban dirigidos al actor, quien –según ella misma contó- fue el primer hombre que le rompió el corazón.

“Es la primera vez que me siento muy libre, que soy realmente yo. Me siento en libertad. Estar en short, hacer una coreo de alto voltaje teniendo la libertad y el amor de saber que llego a casa y Nico me va a apoyar en todo”, cerro, muy enamorado.