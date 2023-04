Fuerte decepción de Lucas Benvenuto: "El segundo abuso más importante de mi vida fue el de la Justicia"

El desgarrador testimonio de Lucas Benvenuto luego de su fuerte denuncia contra Jey Mammon conmovió a Karina Mazzoco, sobre todo por la conclusión a la que llegó el joven.

"El segundo abuso que sufrí en mi vida fue por parte de la Justicia. Lo sentí así", aseguró Lucas en diálogo con Karina Mazzocco.

Indignado, la supuesta víctima de violación en tres ocasiones a los 14 años manifestó su bronca por el sobreseimiento de Juan Martín Rago: "Ver que en menos de dos meses sale una prescripción fue muy doloroso. No lo esperaba en tan corto tiempo y eso me desanimó, hasta no querer seguir".

Más sobre este tema Lucas Benvenuto habló por primera vez en vivo sobre su denuncia a Jey Mammon: "No me siento aliviado, sino vacío"

Al final, Lucas Benvenuto explicó por qué no volverá a litigar contra Jey Mammon: "En casa tengo colgados los cuadritos de todas las prescripciones, y no quiero una más".

LUCAS BENVENUTO RECHAZÓ LA ACUSACIÓN DE EXTORSIÓN DE JEY MAMMON

Por otra parte, Lucas Benvenuto rechazó la acusación de extorsión que le hizo Jey Mammon luego de filtrar un mensaje de voz.

"Nunca hubo extorsión", enfatizó.

"Siento que fueron estrategias. Son disparates las formas que ellos tienen de defenderse", argumentó Lucas Benvenuto sobre la actitud de Jey Mammon.