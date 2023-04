Fuerte dato de Brito sobre cómo sigue la relación de Rocío Marengo con Eduardo Fort después de haberse mostrado muy cerca de Damián Ávila: "Están buscando un hijo"

Luego de que Rocío Marengo se mostrara muy cerquita y cómplice con Damián Ávila en El Hotel de los Famosos 2, muchos seguidores de esta historia quisieron saber qué pasó con este vínculo con la exparticipante, que estaba en medio de un impasse con Eduardo Fort. Y ante las consultas, Ángel de Brito develó el misterio.

“¿Qué onda Marengo con Damián después de El Hotel de los Famosos 2? Nadie habló de eso. ¿Está separada?”, quiso saber un usuario. A lo que el conductor de LAM respondió en Instagram Stories: “Marengo sigue con Fort”.

Pero, además de dejar en claro que la historia de amor entre Rocío y el hermano del recordado Ricardo Fort sigue su curso, el periodista sorprendió con su fuerte información: “Están buscando un hijo”, aseguró, dejando en claro que la parejita busca agrandar la familia.

LA DUDA DE DAMIÁN ÁVILA SOBRE CÓMO SEGUIRÁ SU RELACIÓN CON ROCÍO MARENGO TRAS CULMINAR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Triste por la partida de Rocío Marengo después de decidir abandonar El Hotel de los Famosos 2, Damián Ávila abrió su corazón en una profunda charla con Chino Leunis.

Todo comenzó cuando el conductor indagó al participante por sus sentimientos hacia su excompañera en el reality de eltrece: “¿Qué te pasa con Rocío? Porque tuvieron un vínculo y, cuando estaban en el mejor momento, ella se tuvo que ir”, expresó.

Tras escucharlo, Damián se sinceró ante las cámaras: “Es muy loco, Chino, porque sí. Pienso todo el tiempo en eso y digo ‘¿cómo va a seguir afuera?’. Ella ya se fue hace mucho tiempo y yo no sé si me está esperando o no”.

“A ver, cuando se fue me dijo ‘te voy a esperar’, ‘quiero seguir conociéndote’, ‘quiero que nos sigamos conociendo’. Pero no sé qué puede estar pasando afuera”, cerró Ávila, ansioso por qué futuro le espera con Rocío cuando culmine el programa.