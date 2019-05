Lo que parecía ser un simple entrevista entre panelista e invitado, se convirtió en un escándalo total al aire. Ximena Capristo y Nazarena Vélez mantuvieron un fuerte cruce en Confrontados... ¡y no se callaron nada!

"Vos encabezaste varias obras y se decía que vos eras una de las personas que subía y bajaba gente", fue al hueso la panelista, en medio del escándalo que generó las denuncias de Valeria Archimó y Cinthia Fernández, quienes señalaron a Florencia de la Ve como la culpable de haberlas bajado de un proyecto artístico.

Ximena Capristo: ''Te sentaste en un programa a mentir sobre mí y a decir que te habíamos robado ropa, Gerardo Sofovich me llamó y me dijo 'Nazarena te acusó de robarle ropa en un desfile'". G-plus

Sin filtro, Nazarena retrucó: "Como cabeza de compañía a mi consta que Florencia podía elegir a su elenco, como también lo podía hacer yo. Gerardo Sofovich siempre me dio la derecha como para elegir mis elencos, excepto en el primero que ya estaba armado".

"Yo le pregunté por una cuestión que tal vez Nazarena no registra, uno a veces se olvida de las cosas. Lo que pasó es que después de hacer La peluquería en Canal 9 se venía una nueva peluquería y Nazarena iba a formar parte de esto. Y por una mentira piadosa, Gerardo me baja a mí y a otra persona, por Nazarena. Yo no soy rencorosa, pero tengo memoria y quería saber si vos lo tenías registrado en tu memoria, pero se ve que no".

Nazarena Vélez: "Nunca estuviste en los planes de ningún laburo conmigo. Igual estás como un poco exaltada, tranca Negra. Pero de verdad no lo recuerdo. Si fue así, te pido disculpas. Soy una mina que suele ayudar a la gente". G-plus

"Nunca estuviste en los planes de ningún laburo conmigo. Igual estás como un poco exaltada, tranca Negra. Te escucho igual. Que me lo diga si tiene ganas. Pero de verdad no lo recuerdo. Si fue así, te pido disculpas. Soy una mina que suele ayudar a la gente. De verdad no es mi estilo", reaccionó la productora.

Por último, Capristo cerró: ''Te sentaste en un programa a mentir sobre mí y a decir que te habíamos robado ropa, Gerardo me llamó y me dijo 'Nazarena te acusó de robarle ropa en un desfile'. No me interesa discutir con vos. Gracias, Naza. Te agradezco en serio que me pidas disculpas".

