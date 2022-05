Fuerte cruce de Silvina Luna con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Todo lo que decimos y hacemos, lo juzgás"

Lo que había empezado como una linda amistad y fuerte química terminó en un quiebre en la relación de Silvina Luna y Martín Salwe. Así quedó reflejado en el picante ida y vuelta que mantuvieron los participantes en el Todos contra todos de El Hotel de los Famosos.

Todo comenzó cuando los concursantes tuvieron que votar quién preferían que vuelva a ingresar al reality. Y lejos de votar a quien fue su compañera más cercana en el programa, el locutor se inclinó por Militta Bora: “Mi voto es para una persona que se lo merece. Esta es una posibilidad para mostrarse de vuelta, arrancar una nueva historia y estaría bueno que así sea. Yo voto a Militta”, expresó.

Tras escucharlo, la modelo expuso su punto de vista: “Conociendo a este grupo, pienso que el voto es estratégico. Ellos pensaron esto que están haciendo”. A lo que Salwe intervino: “Es feo eso que están diciendo porque están desestimando los esfuerzos de Militta”.

El intenso chispazo terminó con un descargo de Luna: “Nosotros no podemos decir nada. Todo lo que decimos y hacemos, lo juzgás. No podemos hablar, no podemos opinar, no podemos hacer nada. Si me preguntan algo, digo lo que me parece y ya. Es mi problema”, cerró, visiblemente molesta.

