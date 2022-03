Fuerte cruce de Pampito y Estefi Berardi en vivo por Santi Maratea: "Vos hablás incoherencias"

Estefi Berardi y Pampito se sacaron chispas en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) al debatir sobre la colecta que inició Santi Maratea para alquilar un jet privado para viajar, como recompensa de la millonaria ayuda que le brindó el influencer a Misiones, para combatir el fuego.

La panelista cuestionó que Maratea busque un beneficio tras la misión solidaria, y el panelista lo bancó, destacando que lo que importa son los enormes logros y ayudas que Santi brinda al prójimo.

PICANTÍSIMO CRUCE ENTRE ESTEFI BERARDI Y PAMPITO POR SANTI MARATEA

Estefi Berardi: -Lo que hace Santi Maratea no está bien... No hay que hacer un negocio después. Tiene que ser solidario.

Pampito: -Yo me quedo con que salvó vidas, que ayudó a comprar camionetas para gente que la necesitaba, que ayudó en los incendios. Me quedo con eso. Y deja expuesto a los políticos que no cumplen. Porque si el Estado funcionara...

Estefi: -¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el culo con la autopista? Es otro tema.

Pampito: -¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver.

Carmen Barbieri: -No peleen. Hablen de a uno.

Pampito: -Santi Maratea está donde los políticos no cumplen su rol.

Estefi: -¡Se picó! Los políticos no están en Twitter o Instagram contando la plata que gastan en hacer las cosas. Por más que no funciona bien. No los estoy defendiendo.

Carmen: -Bueno, chicos, ¡basta de pelearse! Se dejan de joder.

Estefi: -Siempre nos peleamos por Maratea.

Pampito: -No hace falta que estén en Twitter, lo vemos en la diaria. Lo vemos en la calle.

Estefi: -Tenés razón, pero eso es otro tema... La política se ocupa de otras cosas, no solo de los incendios, que son importantes…

Carmen: -Chicos, ¿tomaron la pastilla hoy a la mañana? Estefi, ¿por qué estás agachada?

Estefi: -No te quería tapar mientras él habla incoherencias.

Pampito: -No, no hablé ninguna incoherencia. Vos hablás incoherencias… Las cosas (que hacen los funcionarios) no se ven en la diaria. ¡Vos vivís en Disney!