El pop latino de Griselda Siciliani en el Súper Bailando hizo que Vanesa García Millán, coach de la actriz, se cruce con Ángel de Brito después de que el jurado la acusó de haber hecho una “coreografía vintage”. La coreógrafa no se quedó callada y ahora ella volvió a discutir muy alto en televisión, pero con Marina Calabró.

“Le tiran un micrófono y se tira de cabeza… Vanesa cartonea”, lanzó la periodista en El Diario de Mariana, unos minutos antes de que presenten a la coreógrafa que estaba desde un móvil. ¡Y Vanesa salió con todo! “No necesito cartonear nada, tengo mucho trabajo desde hace muchos años como coreógrafa. Una cosa es que me preste al juego y otra que me trates de cartonera. La realidad es que me dan mucho pie para hablar en el Bailando, no sé por que será”, lanzó, picante.

Marina: "¿Te dan mucho pie porque garpás? Así que además de cartonera sos soberbia". G-plus

Ante la respuesta de la coach, Marina fue más allá. “¿Te dan mucho pie porque garpás? Así que además de cartonera sos soberbia”, le espetó, con dureza, mientras Vanesa mostraba toda su molestia. “Respeto mi profesión y me sumo al juego de hablar y opinar”, finalizó. ¡Qué momento!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​