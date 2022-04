El fuerte cruce Majo Martino y Melody Luz por el asistente de Petersen en El hotel de los famosos: "Despejá la cocina por favor"

Melody Luz y Santiago del Azar continúan su juego de seducción en la cocina de El hotel de los famosos pero la bailarina encontró ahora a una rival muy difícil en la figura de Majo Martino, que se apareció allí y buscó arruinarle la jornada a cualquier precio.

“Lo que podés hacer es masajearme un poco. La gente de Zona Norte no se la banca”, le reprochó Melody a Santiago al enterarse de que el ayudante de Christian Petersen vive en Martínez. “No, yo me la recontra banco, en todo”, se defendió el excampeón de El gran premio de la cocina.

Sin embargo, todo este juego de seducción se vio interrumpido con la llegada de Majo, que estaba buscando a Kate Rodríguez. “Esto es trabajo Santi, es área de trabajo, por favor despejá la cocina”, le pidió la periodista al ver que por allí pululaban sin haber nada Melody y Sabrina Carballo.

MAJO MARTINO LE ARRUINÓ EL JUEGO DE SEDUCCIÓN A MELODY LUZ

“¿Vos no tendrías que estar trabajando, haciendo otra cosa?”, le preguntó Melody a Majo, haciendo que esta última se encapriche en arruinarle el momento. De esta manera, la periodista le pidió a Del Azar que le explique cómo untarle manteca a los choclos y lo desafió de manera seductora a buscar comida en su boca.

Ante tamaña demostración por parte de Majo, Melody le reconoció: “¡Bien pilla!”. ¡Qué bien que lo enmanteca! ¡Quedó re bien lubricado! Ya me aburrí", dijo Melody, que abandonó la cocina, a sabiendas de que no tenía más que hacer allí.

“La nena está enojada y cuando la nena se enoja”, dijo Sabrina Carballo. “No le tenemos miedo a la nena. No tiene un pelo de nena realmente”, respondió Majo haciendo notas que Melody Luz ya dejó la adolescencia hace rato.

Más tarde, mientras el staff almorzaba en la cocina, Melody Luz se apareció en bikini a pedirle a Santiago que le caliente la comida, pero Majo la ahuyentó con su sola presencia. “Me tiene miedo, y lo bien que hace”, se enorgulleció la periodista.