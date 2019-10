Fuerte cruce entre el hijo de Alberto Fernández, Estanislao, y Amalia Granata: "Sos una ridícula"

Estanislao Fernández es muy activo en las redes sociales y desde que su padre arrancó la carrera electoral su persona cobró una nueva visibilidad. Y, desafortunadamente, se convirtió en blanco de ofensas para Amalia Granata.

Fue después de la victoria de Alberto Fernández que la diputada por Santa Fe arremetió contra él y el presidente electo al retwittear un mensaje en que el joven se reía del cantito "Patricia, sí; falopa, no", que se vitoreaba en la marcha en apoyo a Mauricio Macri, en referencia a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

"El hijo de AF celebrando que llega el nuevo peronismo y cesa el combate al narcotráfico de la mejor ministra de Cambiemos", decía el mensaje. Rápido de reflejos, Estanislao no se quedó callado y salió a responderle.

"Amalia Granata volvió a abrir el bardo retweeteando una gilada. Cuando ella hace un chiste sobre la salud de una persona es un chiste. Cuando yo hago un chiste sobre lo que se gritó en una marcha, es una ofensa para la ministra de Seguridad. La misma hipocresía que maneja con todo", escribió en Twitter en referencia al cruce que tuvieron en agosto a raíz de la broma que la mediática hizo sobre Florencia Kirchner, en tratamiento en Cuba desde hace meses.

Fernández siguió con su descargo en el siguiente tweet, apuntado, según él, a la doble moral con la que se maneja la activista contra el aborto legal, que pide que no se metan con los hijos a la hora de la política, pero que lo chicanea a él, hijo del próximo presidente.

"Amalia Granata fiel defensora del 'con mis hijos no te metas', pero no tuvo ni un mínimo de decencia cuando empezó a meterse conmigo, que estoy fuera del sistema político, salvo para votar. Que soy unx pibx que no hace política, solo expresa su opinión en, atención, sus redes", lanzó.

A continuación, el joven escribió: "Me manda a mí a averiguar qué dijo mi viejo hace años, pero cuando le tocan su pasado y el cómo llego a los medios se queja de que es el pasado". Y retrucó: "Bueno, ¿sabes qué, Amalia? Sos diputada y jugás este juego; yo no soy nadie y me lo están obligando a jugar".

"Sos diputada y jugás este juego; yo no soy nadie y me lo estan obligando a jugar". G-plus

Para terminar, el joven aclaró que no mira la televisión, que no se deja manipular mediáticamente y que no lo "defiende ningún medio".

Y antes de decir "esto se termina acá", dedicó unas contundentes palabras finales para Granata: "Te lo digo públicamente para que lo tengas en cuenta: sos una ridícula. Tenés dos millones de seguidores y 0,2% de interacción. Dedicate a tu labor como funcionaria y menos a decir pelotudeces en la TV, ridícula".

