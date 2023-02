Fuerte cruce de Coti con Alfa tras quedar eliminado de Gran Hermano 2022: "Te voy a pedir que no me digas más eso"

A tres meses de que Walter “Alfa” Santiago se convirtiera en el centro de la polémica en Gran Hermano 2022 por una actitud que tuvo con quien fue su compañera, Coti Romero, la cual fue señalada como un acoso, los exhermanitos volvieron a mantener un fuerte cruce en vivo.

Después de haberse convertido en el último eliminado del reality de Telefe, Alfa volvió a estar cara a cara con Coti, ella se enojó por sus últimas declaraciones en televisión y se lo hizo saber en Gran Hermano, la noche de los ex: “Te quiero decir una cosa. No quiero que me digas más que soy una mentirosa porque escuché que lo dijiste en otro programa. Yo no soy ninguna mentirosa”, comenzó diciendo.

“No necesito mentir. Si hubiese necesitado mentir, me habría agarrado de eso en ese momento (del escándalo dentro de la casa) y vos te ibas eliminado ese día. ¿Por qué entonces a vos te sancionaron si vos decís que no pasó lo que pasó?”, agregó.

Fue entonces que Alfa respondió: “Fue raro porque al otro día (de lo que pasó), viniste y me pediste disculpas. Me dijiste ‘me di cuenta que me usaron’”. Pero Coti volvió a hacer su descargo: “Yo no te pedí disculpas. ¿Por qué te tengo que pedir disculpas por lo que vos me hiciste pasar a mí? Yo quería que se vaya Lucila “La Tora” Villar. Entonces, dije ‘te disculpo, pero me di cuenta que todos están armado algo que es mucho más grande de lo que fue’”.

“Yo conté en su momento que Alfa me hizo sentir incómoda, pero que para mí no fue un abuso como dijeron dentro de la casa. Pero que él venga y me diga que soy una mentirosa, obviamente que me afecta porque yo no mentí en ningún momento”, cerró la joven, tajante.

LA REACCIÓN DE NANCY PAZOS ANTE LA POSIBILIDAD DE SALIR CON ALFA

Luego de quedar eliminado de Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago pasó por A la Barbarossa, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, y mantuvo un imperdible ida y vuelta con Nancy Pazos.

En plena charla con la conductora, Alfa se sinceró: “Vos me dijiste ayer bien clarito ‘comenzara una relación con Nancy Pazos’”, atinó a decir en vivo. Fue entonces que la periodista se agarró la cara y respondió, sin filtro: “Vos te merecerías tres meses conmigo. Yo digo tres meses porque cualquier otro, ya en una semana puede ser, pero éste necesita un tratamiento largo e intensivo”.

“La verdad te voy a decir lo que te dije fuera del aire, esta sería mi primera experiencia con alguien mayor de 46 años. Ese fue límite”, agregó. Y el exhermanito fue por más: “Sería una experiencia increíble, te puedo asegurar”.