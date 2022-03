Fuerte crítica de Lito Vitale contra L-Gante: "Lo que trasmite en sus letras no tiene nada que ver con mi realidad"

En medio de fuertes críticas que recibió L-Gante por el contenido de sus letras, Lito Vitale no dudó en dar su opinión al ser indagado por la popularidad que ganó el joven.

“No me emociona para nada”, comenzó diciendo el reconocido artista en diálogo con Andrea Falcone en Jubilados TV, el ciclo que sale todos los domingos por América.

“Lo que sucede con algunas expresiones nuevas no es que no me gusten, no me emocionan. Por ejemplo, lo que L-Gante trasmite con sus letras, para mí tienen que ver con algo que no pasa por mi vida, que no tiene nada que ver con mi realidad, y que no me interesa particularmente”, agregó, tajante.

Y cerró, sincero: “Me parece que es alguien que está muy bien, que es un artista popular que evidentemente es la voz de un montón de gente que disfruta de eso. Respeto lo que hace por una cuestión que a mí no me gusta censurar a nadie, pero personalmente me gustan otras cosas".