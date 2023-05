Fuerte crítica de Germán Martitegui a Antonio López en MasterChef: "A mí me parece como que no nos escuchás"

Sin pasar por alto las diferencias que vio Germán Martitegui entre la charla que tuvo con Antonio López –con la compañía de Donato de Santis y Damián Betular- y el plato que terminó presentando, el jurado fue muy crítico con su devolución hacia el participante.

Así fue el contundente ida y vuelta que Germán mantuvo con Antonio en el programa de Telefe:

Germán: -¿Qué hiciste, Antonio?

Antonio: -Las pizzas tienen una salsa clásica de tomates, tiene queso rallado, champiñones asados, morrones, albahaca y panceta crocante.

G: -Media cruda, ¿no? ¿Y el panzerotti que tiene?

A: -Tiene berenjenas asadas, espinaca, un poco de salsa bechamel que la mandé a enfriar y la puse abajo.

G: -A mí, el panzerotti me da a que me estoy comiendo una pascualina. Pasamos por tu estación, te hablamos y te dijimos cosas. A mí me parece como que no nos escuchás.

A: -Bien, entendido. Pido disculpas. La verdad es que ya tenía hecha la salsa y soy terco…

G: -Ser terco, a veces sale bien, ya veces sale mal.

A: -Perfecto. Entendido.

DONATO DE SANTIS SORPRENDIÓ AL ENTRAR AL ESTUDIO DE MASTERCHEF EN MOTO Y WANDA NARA NO SE QUISO PERDER LA VUELTITA

Como todas las noches, los participantes de MasterChef vivieron una gala a pura emoción. En esta oportunidad, quien se convirtió en la estrella del programa fue Donato de Santis al ingresar al estudio en moto. ¡Y Wanda Nara no se lo quiso perder!

En medio de las risas y el asombro por el ingreso del jurado en el vehículo, la conductora del ciclo de Telefe se la jugó con su pedido: “¡Yo quiero una vueltita!”, expresó. Y como era de esperarse, Donato accedió a su deseo, no sin que Germán Martitegui y Damián Betular se agarraran las caras con un dejo de miedo por la situación.

“¡Vamos, vamos, acelerá! Bravo, Donato. ¡Ay, me encantó!”, celebró Wanda. Y De Santis cerró, con mucho humor: “Espectacular, ¿no? Perdón, chicos, se me hacía re tarde hoy y dije ‘voy en moto porque si no, no voy a llegar nunca más”.

