Fuerte crítica de Donato de Santis a una participante de MasterChef que hizo un plato inspirado en su bisabuela: "No la honraste para nada"

Inspirada en los ñoquis que le hacía su bisabuela La Tata, Delfina Gayoso presentó unos ñoquis de papa con coulis de tomate a los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis en MasterChef. Sin embargo, la joven no cumplió con sus expectativas y ellos se lo hicieron saber.

“Delfi, te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar la posibilidad de retirar el nombre de La Tata de este plato para poder usarlo en otro momento y honrarla como corresponde. Un ñoqui sin huevo no es un ñoqui. Esto es un puré con harina medio crudo, sin forma y a la salsa le falta un montón”, sentenció Martitegui.

A su turno, Betular redobló la apuesta: “Delfina, todo lo que te puede salir mal en un plato de ñoquis con salsa de tomates, está acá. El ñoqui no es ñoqui, la salsa de tomate no es salsa de tomate, lo crocante no está crocante; así que hay mucho para recalcular”.

“Bueno, ya te diste cuenta que esta preparación no honra para nada a tu bisabuela. Empezá a pensar como cocinera”, cerró Donato, contundente. Pero Delfina cerró el momento con un poco de risas: “Le quiero pedir perdón a La Tata. Hagan de cuenta como que nunca hablé de ella”.

EL GRITO DE WANDA NARA AL VER FUEGO EN LA COCINA DE UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF

A poco de debutar en la conducción de MasterChef con los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Wanda Nara protagonizó un momento de tensión al acercarse a ver el plato que estaba preparando uno de los participantes.

“¡Ojo, Rodri!”, se escuchó gritar a la conductora, al ver que un papel que tenía el bioquímico Rodrigo Salcedo se estaba quemando sobre su cocina. Y agregó, tratando de sortear el mal momento: “Te desconcentre y casi incendiamos todo”.

“Estamos bien. Traté de apagarlo rápido y por suerte no paso a mayores”, se tranquilizó el concursante, quien le imprimió risas y humor a la escena que se vio en el programa que se transmite por Telefe.