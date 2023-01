Fuerte confesión de Maxi tras quedar eliminado de Gran Hermano: "Me daba un poco de miedo salir porque no sabía con qué me iba a encontrar"

A poco de haberse convertido en el último eliminado de Gran Hermano 2022, Maxi Giudici visitó a Ángel de Brito y sus angelitas en LAM, y fue sincero sobre como vivió la salida del reality de Telefe.

“Estoy excelente. La verdad es que quería salir. Me daba un poco de miedo salir e interrumpir el aislamiento porque no sabía con qué me iba a encontrar”, comenzó diciendo el exhermanito en vivo.

En cuanto a cómo pensó que iba a ser su presente después del programa, el joven remarcó: “Me llevó un montón de esfuerzo llegar ahí, fue algo realmente mágico quedar entre tanta gente, y me daba mucho miedo sentir que lo desperdiciaba. Me imaginé que iba a haber repercusiones o que iba a haber cambios en mi vida, pero no me imaginé que tantos”

“Tuvimos algunos indicios de que el programa era un éxito, pero siempre dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, cuando escuchábamos los gritos o cuando aparecían determinados auspiciantes. Pero estoy seguro que nadie se imagina lo que realmente es, es una locura hermosa”, cerró el novio de Juliana, feliz por esta nueva etapa en su vida.

FUERTE SINCERICIDIO AL HABLAR DE AGUSTÍN TRAS SALIR DE GRAN HERMANO

Luego de haberse convertido en el último eliminado de Gran Hermano 2022, Thiago Medina analizó su paso por el programa y fue contundente cuando habló de Agustín, quien logró ingresar al juego nuevamente gracias al voto del público en la instancia de repechaje.

Todo comenzó cuando Robertito Funes le reveló al invitado de la noche qué actitud había tenido Agustín cuando quedó eliminado: “Quiero decirte que acá (en Gran Hermano, la noche de los ex) Agustín, te defenestró y dijo cosas muy fuertes tuyas. Y cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas”.

Fue entonces que el exhermanito se sinceró ante las cámaras: “No sabía que había dicho cosas”, reconoció. Y cerró, tajante y sin vueltas: “Yo no lo puedo ni ver a Agustín porque se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe”.