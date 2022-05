Fuerte conclusión de Carmen Barbieri sobre Tini Stoessel tras las versiones amorosas alrededor de Rodrigo de Paul

A menos de un mes de confirmase públicamente el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, el futbolista afrontó un rumor de affaire con una modelo en España que rápidamente desmintió y Carmen Barbieri reflexionó al respecto.

La encargada de darle paso a la firme opinión de la conductora de Mañanísima fue Estefi Berardi, en pleno desarrollo de la historia falsa que involucró a De Paul con Candelaria Perrots.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul salió al cruce de la versión de affaire con la China Suarez

"La que vimos en la foto se llama Daniela no es Candelaria. La noticia es falsa, porque Candelaria Perrots no existe. Yo hablé con la verdadera, que es Daniela, y no lo conoce a De Paul", empezó explicando la panelista.

"Yo pienso en Tini. Es un dolor para ella.. Hay una mano negra que la está queriendo herir". G-plus

Luego, y visibilizando que en las redes sociales algunos usuarios apuntaron contra Camila Homs, Estefi agregó: "La pregunta que nos hacemos es '¿quién está detrás de todo esto?'. Detrás hay alguien con mucha maldad, haciendo todo esto… Yo no creo que sea Camila".

Acto seguido, Carmen Barbieri expresó: "Están robando una identidad, pero yo pienso en Tini. Es un dolor para ella. Esto que están haciendo es feo. Hay una mano negra que la está queriendo herir".

Más sobre este tema Tini Stoessel contó cómo logró entablar una gran relación con Lali Espósito: "Nuestros encuentros fueron recontra lindos"

REVELAN UNA FUERTE FRASE DEL ENTORNO DE RODRIGO DE PAUL Y CAMILA HOMS

El jueves pasado, Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo una fuerte frase que le dijo el entorno de Camila Homs y Rodrigo de Paul, tras la separación de la pareja y el blanqueo amoroso del futbolista con Tini Stoessel.

"La frese que me dicen a mí 'él está profundamente enamorado de Tini y Camila está profundamente enamorada de él'. Es re espantosa la situación", dijo la panelista de eltrece.

"Camila, en su corazón, creía que esto (la pareja) se iba a subsanar y que iba a volver con De Paul", apuntó Luli Fernández.