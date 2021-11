Fuerte comentario de Rodrigo Lussich sobre Wanda Nara: "Al que encuentran es al marido y en otra cama"

En junio del año pasado Wanda Nara anunciaba desde una revista que la habían convocado dos plataformas de streaming para realizar una serie sobre su vida. En Intrusos cuestionaron con dureza, aseguraron que todo había sido una mentira de la empresaria, y Rodrigo Lussich aprovechó para despacharse contra ella con une tremenda frase sobre Mauro Icardi.

“Wanda en un momento dio una nota en una revista diciendo que la estaban buscando un montón de plataformas y después me contaron que en realidad fue una mentira de ella”, reveló Paula Varela.

“Estaba arreglada con la revista para crear la necesidad y que alguien la llame para hacer la historia de su vida porque nadie la había llamado”, señaló, mientras que Adrián Pallares fingía que estaba sorprendido con que la mediática haya mentido.

"A Wanda siempre la está llamando alguien, pero al que lo encuentran es al marido y en otra cama". G-plus

Pero el que se mostró súper picante fue Lussich. “A Wanda siempre la está llamando alguien, pero al que lo encuentran es al marido y en otra cama. ¡Es un tema!”, lanzó, a quemarropa sobre las supuestas propuestas que había recibido.

La serie biopic de Wanda Nara

"Este año hay dos compañías muy fuertes que me han propuesto contar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando cómo estructurar ese relato", había dicho la esposa de Mauro Icardi, mientras aseguraba que "todavía tengo datos muy picantes sin revelar".

"No me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino", detallaba, aunque el nombre de Sabrina Garciarena sonó como elegida para el proyecto.