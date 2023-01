Fuerte comentario de Carrillo a Rocío Marengo que despertó las críticas de los participantes de El Hotel de los Famosos: "Por eso estás soltera"

A poco de comenzar El Hotel de los Famosos 2, los participantes ya protagonizaron sus primeras ficciones y discusiones frente a sus compañeros. Y en esta oportunidad, fue Fernando Carrillo quien lanzó un tremendo comentario a Rocío Marengo y sus palabras no pasaron desapercibidas.

Todo comenzó cuando el actor encaró a su compañero por las críticas a su rol como gerente de staff. A lo que Rocío se defendió: “Realmente, me pareció que estaba mal, que estabas jugando a ser staff y tener que cumplir tu rol. Yo no quiero molestar a nadie. Si te molestó algo, vení y voy a tratar de no hacerlo”.

Fue entonces que Carrillo no ocultó su malestar y apuntó contra Rocío: “Tal vez por eso estás soltera, mi amor. Porque eres tan linda, pero una actitud, ¿entiendes? De mala onda”, atinó a decir sin tapujos.

Y como era de esperarse, Marengo recogió el guante y disparó: “¿Y qué sabes si yo estoy soltera o no? ¿Eso también se piensa en Venezuela, que si una está soltera es porque está mal? No, amor. Estoy mejor sola que con un hombre que no me llega ni al talón. El día que encuentre un hombre como la gente, voy a estar en pareja. No necesito de un hombre, puedo sola”.

Por último, tras escuchar la conversación, Érica García intervino: “No, con esas cosas no. Fer, cambiemos ese chip. Disculpame que me meta, pero yo también soy mujer y estamos tratando de evolucionar permanentemente, aunque nos equivocamos. Uno está solo porque quiere, porque puede o quizás no está sola”.

CHARLOTTE CANIGGIA ABANDONÓ EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia ya había confesado sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debió realizar en su rol de staff para mantener todo limpio y asistir a los huéspedes.

Y fue en el programa que se vio este miércoles por eltrece, que finalmente la hermana de Alex Caniggia (quien se había consagrado como campeón en la primera edición del programa) decidió dar un paso al costado: “Los voy a abandonar, chicos. No me extrañen”, comenzó diciendo frente a sus compañeros.

“Me quiero ir del hotel porque es muy difícil y hay muchas tareas. A mí me tocó estar en el staff dos veces. Es triste porque conocí gente súper linda que los llevo en mi corazón”, agregó.

Por último, y antes de recibir el abrazo del resto del equipo, Charlotte cerró, sincero: “Hay muchas actividades en el día y por la tele no parecía tan duro. Cuando venís acá, es distinto; es mucho más difícil”.