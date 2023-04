Fuerte afirmación de Lucas Benvenuto sobre Jey Mammon: "Era un pederasta que actuaba solo"

A casi tres semanas de hacerse pública la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, a quien acusó de haberlo violado y drogado a sus 14 años, el joven le dio una profunda entrevista a Karina Mazzocco en la que calificó al conductor como "abusador" y "pederasta". También, cuestionó a la Justicia por prescribir su causa en tan solo dos meses, en 2020.

Desde el estudio de A la tarde y con la conductora en vivo con Lucas en Ushuaia, el panelista Diego Esteves le preguntó: "En las entrevistas a Jey Mammon se lo vio muy enojado por ver su nombre a lado de la palabra pedófilo, pederasta, violador, Corsi, Santy. ¿Qué lo diferencia o qué puntos en común tiene Jey Mammon con un Jorge Corsi?".

Mirando a cámara con firmeza, Lucas respondió: "Él no formaba parte de una banda de pedófilos, era un pederasta que actuaba individualmente. No sé qué hizo antes y después. Yo sé lo que me pasó a mí con él".

"Si le molesta o está enojado, imaginate lo que es para mí verme en un titular como víctima. Me gustaría que me dejen de preguntar qué me pasa a mí, si lo veo enojado, triste, si se va o vuelve al país. No me importa. No quiero que me importe", agregó Lucas.

LUCAS BENVENUTO DECEPCIONADO CON LA JUSTICIA

Siendo un niño, Lucas Benvenuto cayó en mano de una banda de pedófilos, liderada por Jorge Corsi. Luego fue captado por Roberto Santy Lozano, librero a quien acusó de secuestro y abuso.

Siendo mayor de edad, Lucas recurrió a la Justicia y denunció a ambos: Corsi salió en libertad y Santy no tuvo condena.

Años después, Benvenuto denunció a Jey Mammon de abuso sexual y su causa prescribió en dos meses.

En ese marco, Lucas expresó: "El segundo abuso que sufrí en mi vida fue por parte de la Justicia".

"Ver que en menos de dos meses sale una prescripción fue muy doloroso. No lo esperaba en tan corto tiempo y eso me desanimó, hasta no querer seguir", expresó, en el mano a mano con Mazzocco.