Fuerte advertencia de Gran Hermano a Marcos por cómo reaccionó con Camila: "Está prohibido"

En este último tiempo, se pudo ver en Gran Hermano la incomodidad de Marcos ante Camila, quien en más de una oportunidad deslizó que se siente atraída por él.

Sin embargo, Big Brother le puso los puntos al participante cuando reaccionó de manera "prohibida" mientras jugaba a la pelota con Cami y sus compañeros.

¿Qué pasó? Marcos, de la nada, le pegó un pelotazo a Camila en la cara. Muy enojada, ella fue a buscar la pelota para intentar devolvérsela.

"Eso está prohibido", le advirtió el dueño de la casa al participante, poniéndole los puntos.

CAMILA EN EL OJO DE LOS FANÁTICOS POR SU COMPORTAMIENTO CON MARCOS EN GH

"Camila quiso subir al inflable con él, y él la empuja" y "Ella solo es intensa, pero Marcos sí que está siendo muy malo con ella. No podés ser así con alguien que está enamorada de vos. Lo re banco, pero no me copa que sea así”, fueron algunas de las primeras reacciones de los fans de Gran Hermano.

Y continuaron: "Pobre Marcos, ya no sabe qué hacer con Camila" y "Marcos está harto de Camila. Esta mujer no deja de invadir su espacio, ni de tocarlo sin su consentimiento. Es insoportable".