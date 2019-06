Fuerte acusación de Romina Gaetani contra Juan Darthés: "Viví una situación fea, se pasó de la raya"

Un nuevo y fuerte testimonio se suma a las acusaciones por acoso contra Juan Darthés, quien fue denunciado públicamente por Calu Rivero y Anita Coacci de acoso, y por violación en la Justicia de Nicaragua por Thelma Fardin. Ahora es Romina Gaetani, su excompañera de Soy Gitano (2003) y Simona (2018), quien decidió contar la mala experiencia que vivió con el actor.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Romina fue consultada por las versiones de que Darthés estaría deprimido en Brasil y fue contundente: “No le creo a Darthés. No salí a hablar en su momento de Darthés porque no podía, por muchos factores que tampoco puedo ahora decir”.

Y contó que pasó cuando encaró a Darthés mientras compartían elenco en Simona y se hizo pública la denuncia de Calu: “En su momento, en esa famosa conversación que tuvimos en el camarín, yo le pedí que se fuera del programa. Mi pedido fue extendido a la productora, con quien tenía muy buen diálogo, Paula Granica, que me ayudó un montón en un año muy difícil”.

“Juan siempre supo mi opinión. Yo tampoco tuve una buena experiencia con Juan. En Simona no la pasé bien con Juan pero sería menor. Decir ahora qué situación yo tuve con él, sería menor. Pero sí soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan en su momento haciendo la novela Soy Gitano. En esta conversación de camarín, yo se lo recordé cuando le dije que iba a salir a bancar a Calu”.

Romina reveló qué le dijo a Darthés en la charla privada que mantuvieron: “Lo senté y le dije ‘antes que te enteres por una revista, sabé por mí que voy a salir a defender a la mujer porque le creo a la mujer y acordate que yo pasé esta situación con vos’”.

Cuando el cronista le preguntó si fue acosada por el actor, Gaetani respondió: “No importa. Yo paseá una situación también fea. Sí, sí, que se pasó. Se pasó de la raya”.

Cuando el cronista le preguntó si fue acosada por el actor, Gaetani respondió: “No importa. Yo paseá una situación también fea. Sí, sí, que se pasó. Se pasó de la raya”. G-plus

Acongojada, la actriz aseguró: “Es muy importante que se haga Justicia y es difícil que haya Justicia cuando siendo víctima no tenés las herramientas para decir ‘me pasó esto’. Quizás necesitás un recorrido muy largo hasta que das con un abogado que te crea. Muchas veces decís ‘la pasé mal en un trabajo, cómo hago’, y te dicen ‘fijate qué te conviene porque se va a hacer mediático’. Yo no quiero que sea mediático, solo quiero que esta persona no me moleste más a mí ni a otras actrices”.

El notero le preguntó qué le dijo Darthés cuando lo enfrentó y Romina contestó: “Cuando vos a una persona psicópata podríamos decir, le decís ‘algo me dolió, me molestó’, él primero te va a decir ‘yo nunca te lo hice’ Segundo, si vos le decís que no fue así, te va a decir ‘es mentira’. Entonces quedamos como mentirosas, locas, histéricas”.

Por último, Romina reflexionó: “Por eso cuando las escucho hablar a mis compañeras, mujeres que no la pasaron bien en el laburo y puedo nombrar a Valeria Bertuccelli o Erica Rivas, tengo que salir a apoyarlas. Si hay sororidad, hay sororidad con todas. Si le creo a una, le creo a todas. Acá no hay una grieta. No nos podemos dejar dividir”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​