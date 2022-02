El doble de Leo DiCaprio sorprendió a Laurita Fernández en Bienvenidos a bordo

“¡Ay, qué ojos!”, fue lo primero que se le escuchó decir a Laurita Fernández al presentar a Camilo, un joven oriundo de Colombia, que se presentó en Bienvenidos a bordo por su enorme parecido a Leonardo DiCaprio.

“Estoy en Argentina desde hace 5 años y ya terminé de estudiar actuación. Quiero ser actor”, remarcó el joven, que cautivó a todos los presentes con su mirada y sus rasgos parecidos al galán de Hollywood.

Y para estar a tono con la situación, la conductora pidió la canción My heart will go on, de Celine Dion, que saltó a la fama en la producción cinematográfica que se convirtió en taquilla.

¡Es igual!

UN PARTICIPANTE DE BIENVENIDOS A BORDO SORPRENDIÓ A LAURITA FERNÁNDEZ POR SU PARECIDO A MARIO BROS

Luego de ser presentado por Laurita Fernández, Néstor –un participante que jugó en la puerta de los Parecidos en Bienvenidos a bordo- generó algunas dudas sobre a qué personaje era similar. Sin embargo, tras escucharse algunos nombres, se supo que el señor fue por sus rasgos similares al personaje infantil, Mario Bros.

“Ay, la onda que tiene Néstor que viene como saltando”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de eltrece, antes de que sus compañeros deslizaran que el concursante se parecía a “Piñón Fijo pero sin maquillar” y a “Don Ramón, el personaje del Chavo del 8”.

“¿Es Mario Bros?”, fue la respuesta de Ximena Capristo, una de las invitadas de la tarde, que terminó de develar el misterio. “¡Está muy bien!”, cerró Laurita, destacando este gran acierto de la actriz.