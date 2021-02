Freddy Villarreal se defendió de las críticas por ir al cumple de More Rial: "Me da mucha bronca, fue desmedida la interpretación que hicieron"

Luego del desgarrador relato que había hecho Freddy Villarreal tras contar en primera persona lo comprometida que se vio su salud tras contagiarse de coronavirus, el actor se convirtió en el blanco de las críticas luego de las imágenes que se viralizaron en las redes y que lo muestran sin barbijo haciendo de DJ en el cumple que More Rial organizo en Córdoba.

Sin estar ajeno a estas repercusiones, Freddy recogió el guante y dijo lo suyo en una nota que dio para Implacables: “Algunos pasaron el covid mejor que otros, y otros peor que otros. Otros fueron asintomáticos en sus casas sin ser colegas míos ni mediáticos. Pero bueno, habrá que luchar contra este bicho que es muy difícil de erradicar hoy por hoy”, comenzó diciendo.

Más tarde, habló específicamente de la polémica fiesta de la hija de Jorge Rial: “Me da mucha bronca cuando informan mal, o dicen que uno no se está cuidando, o que sería un desagradecido por la situación que me tocó vivir. Así fue el caso de algunos periodistas que hicieron interpretaciones sobre mi persona por haber estado en una fiesta que no era clandestina y porque fue desmedida la interpretación que hicieron”.

“Pagué las consecuencias de gente que no lo interpretó como yo quisiera que lo interpreten de gente que me sigue, o que vio por las redes, o que se lo preguntó y le extrañó. Y bueno, acá estoy para aclarar que no fue así”, cerró el cómico, sin vueltas.