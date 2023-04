La frase sin filtro de Nazarena Vélez a Estefi Berardi: "Sos bastante cagona"

El malestar de Carmen Barbieri con LAM generó un inesperado conflicto con Estefi Berardi, a quien la acusó en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) de no defenderla lo suficiente en el ciclo de Ángel de Brito. Y todo derivó en un tenso momento entre la panelista con Nazarena Vélez.

"Hoy me di cuenta que sos bastante cagona, Estefi. No pensé que eras tan cagona", lanzó a quemarropa Nazarena, incomodando a Estefi. "¿En qué?", preguntó.

"Cuando Carmen te dijo ´no me defendés', te pusiste muy nerviosa. Tu cara fue de cagona", la chicaneó la actriz. "No me pongo nerviosa. No me da cagazo nada”, sostuvo, sobre el chispazo que tuvo con la capocómica.

EL ORIGEN DEL ROCE DE CARMEN BARBIERI CON ESTEFI BERARDI

Las diferencias de Carmen con su panelista comenzaron por el enojo de la madre de Fede Bal con el ciclo de Ángel de Brito. "Por el momento, no le voy a dar notas a LAM. Cada vez que me nombran, siempre alguien tiene algo que decir, una cara para poner o una música que poner. Soy mala palabra para LAM. Antes íbamos bárbaro. No sé qué pasó", señaló.

"Es por todos. Incluso por ella también. No me defiende como me debería defender", arrojó, picantísima señalando a Estefi.

Estefi:- Carmen, me viven bardeando por defenderte. A veces me tengo que comer cosas por defenderte.

Carmen:- Y bueno, te las vas a tener que comer. La verdad es que mucho no me defendés.

Pampito:- Yo sí te defiendo, me dicen que soy tu hijo en Intrusos.

C:- Sí, vos sí me defendés.

E:- Ay, no. Es lo único que falta.