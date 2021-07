La frase de Ricardo Montaner que hizo estallar en llanto a una participante de La Voz Argentina: "Gracias por quererme"

No todas las personas tienen la posibilidad de conocer a sus ídolos en persona, pero algunos no solo logran su cometido, sino que incluso llegan a interactuar con ellos de manera inolvidable. Le ocurrió a Delia Elissetche, que audicionó en La Voz Argentina y pudo cantar cara a cara con su ídolo de toda la vida, Ricardo Montaner, en un evento que se quedará para siempre en su corazón.

“Admiro con todo mi corazón al señor Ricardo Montaner. Lo admiro desde siempre porque lo sigo desde que tengo 18 años. Tengo infinidad de recortes y banners y fotos. Mi canción preferida es Me va a extrañar”, dijo la cantante de Lanús que no llegó a quedar entre los favoritos de la noche con el tango Nostalgias. Ante estas palabras, el jurado oriundo de Valentín Alsina se levantó de su silla con la intención de abrazarle, pero optó por cantar con ella cara a cara ese gran éxito debido al protocolo anticovid.

“Si te sirve de algo, yo no di la vuelta, pero vine a cantar contigo. Que te lleves eso en tu corazón, vas a tener el programa grabado y cuando termine la temporada vas a poder buscar la imagen de esto que acabamos de hacer juntos”, le dijo Ricardo Montaner a Delia al terminar de cantar. “Yo siento que si hubieras cantando esta canción con el sentimiento que le acabas de poner, no hubieras podido evitar que se me cayeran las lágrimas. Felicidades y gracias por quererme”, le dijo el cantante a su colega, que rápidamente fue a abrazarse con su esposo y su hija mientras estallaba en lágrimas de la emoción.