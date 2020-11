La frase de Lola Latorre sobre la fiesta clandestina que hizo que De Brito salga al cruce: "Por una amiga lo haría mil veces"

Por primera vez tras estallar la polémica por su supuesta participación en una fiesta clandestina celebrada en Mercedes, Lola Latorre rompió el silencio en Los Ángeles de la Mañana para asegurar que no fue parte de la reunión ilegal que se dio en una quinta de Mercedes, sino que repitió que estuvo allí para buscar a una amiga que sí había asistido.

“Yo estaba con dos amigas acá en mi casa y cuando me llamó una amiga para que la vaya a buscar, fui y la busqué”, aseveró, luego de contar que su amiga se comunicó con ella porque estaba asustada por el operativo policial que habían montado en el lugar y que por eso viajó casi una hora para ayudarla. Sin embargo, una frase de Lola desató un "parate" de Ángel de Brito, en medio de versiones acerca de si será expulsada de Cantando 2020.

Ángel:- ¿Te hiciste una hora de viaje? Debe ser muy amiga.

Lola:- Sí, es una amiga. Por la razón que sea, yo la busqué porque entiendo su situación. Si yo hubiera estado en esa situación querría que una amiga me venga a buscar. Obviamente es una persona y yo la entiendo más que nunca…

A:- Yo no entiendo, la verdad.

L:- Si yo me metí en un quilombo y la tengo que llamar a mi mamá para preguntar qué es lo que hago... O sea, obviamente llamaría a una amiga por más que no sea lo correcto. Y lo haría mil veces más si me llama mañana una amiga por más…

A:- No, no lo tendrías que hacer.

L:- Obviamente no, si sé que voy a estar metida en este quilombo.

