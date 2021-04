Francisco Delgado, enojado tras ser señalado como tercero en discordia entre el Polaco y Barby Silenzi: "No me prendo en estas huevadas"

Este lunes El Polaco confirmó que se separó “para siempre” de Barby Silenzi y estalló un nuevo escándalo en la pareja, a días de debutar juntos en La Academia. Pero cuando algunos medios le atribuían al cantante el responsable de este nuevo episodio, la bailarina contó que el detonante fue un dudoso mensaje que recibió de su ex, Francisco Delgado, con quien tiene en común una hija.

“Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje del papá de mi otra hija y ahí se pudrió todo”, contó Barby en Hay que ver, y explicó que El Polaco revisó los chats y encontró uno que decía “¿Te mando una foto?” de parte del ex Gran Hermano.

Desde el ciclo de El Nueve se comunicaron con Delgado, que negó cualquier tipo de intromisión en la pareja, dado que reside en México desde hace un tiempo. “Ja ja ja. ¿Eso dijo Barby? Ni idea de porqué se pelearon esta vez. Yo vivo a diez mil kilómetros, en México, estoy en pareja y ni me prendo en estas huevadas. Que no me usen de chivo expiatorio para sus cosas. Estoy en otra al ciento por ciento”, escribió Delgado.

“No tengo postura sobre Barby Silenzi y El Polaco, solo la postura del papá de Elena, que por suerte en diez días se viene a México con mis viejos un mes. Lo único que me interesa es Elena. No le mandé ninguna foto a Barby, solo nos mandamos fotos y videos de Elena. Si ella tiene una foto mía que la muestre, no hay problema”, desafió en otro mensaje. “Siempre le likeo las fotos a Barby, es la madre de mi hija y tenemos una buena relación por Elena, eso es todo. Si ellos dicen lo contrario, allá ellos. Yo no jodo a nadie”, concluyó Francisco Delgado.