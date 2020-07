Franchín repudió a Ritó por contar que hizo un supuesto trío con Jésica Cirio y su ex: "La gente sin códigos se queda sola"

La reaparición de María Eugenia Ritó volvió a agitar las aguas. En una entrevista con Marcelo Polino aseguró que había participado de sexo grupal y terminó contando, molesta con Jésica Cirio por no responder sus mensajes ni llamados, que había compartido con su exmarido Marcelo Salinas un supuesto trío con ella. Las declaraciones no pasaron desaparecibidas y ahora Analía Franchín le bajó el pulgar a la actitud de la exvedette.

“La gente sin códigos se queda sola”, escribió en Twitter, reaccionando a la entrevista que dio Ritó en Polino auténtico (Mitre). “¿Le pagaste para cog... o para que sea tu amiga?”, siguió la periodista, molesta por los dichos de la María Eugenia.

“Todo el mundo sabe que Jésica Cirio se hizo conocida por mí, y que ha estado conmigo y mi marido. Eso salió (en los medios). No lo dije yo sino que salió al aire en un programa. Entonces, ahora se hacen todas las señoras, ¿no es cierto?”, había dicho, picantísima la actriz.

“Le hablé tanto por Instagram como por WhatsApp, y me respondió de una manera una vez, y después no me contestó nunca más”, recordó, enojada. “Yo la felicito por lo que hace. Lo que ella haga con su cola no me importa, pero de todas formas me parece que se portó mal porque se olvida de quién es, de donde viene y de las cosas que hizo. Y todo el mundo sabe perfectamente quién es Jésica Cirio. ¡¿Y ahora es la señora de qué?!”, dijo María Eugenia Ritó sobre Jésica Cirio, generando la indignación de Analía Franchín.