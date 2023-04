En fotos, el reencuentro de Soledad Aquino y Paula Robles: sonrisas, abrazos y nada de rencores

Soledad Aquino y Paula Robles, las exparejas de Marcelo Tinelli, estuvieron juntas en un evento organizado por Micaela Tinelli. Se abrazaron cariñosamente y posaron ante las cámaras de Ciudad. Al lanzamiento asistieron también Marcelo Tinelli y sus hijos. organizado por Micaela Tinelli.

Fotos: Movilpress

LA RIVALIDAD ENTRE SOLEDAD AQUINO Y PAULA ROBLES Paula Robles y Marcelo Tinelli se conocieron en Ritmo de la Noche cuando él estaba en pareja con Soledad Aquino, a quien le dijo que quería separarse porque se había enamorado de otra. Años después, en 2009, el conductor y la bailarina también se separarían. Ahora Paula y Soledad posan juntas. Por lo que se ve, Aquino superó el rencor que le tenía a Robles.

“Fui una guacha con Paula, no la dejaba entrar al cumpleaños de las chicas. Marcelo un día me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo. La veía más que a mí”, confesó hace poco Soledad.