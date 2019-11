La foto súper sexy de Griselda Siciliani, desnuda en la cama: "Que te desnudes como si fuera algo corriente"

Ni bien Griselda Siciliani renunció al Súper Bailando, armó las valijas y aterrizó en México. Junto a su hijita, Margarita, vivió varios días a puro relax, bronceándose y haciendo castillitos de arena con su pequeña.

Tras las minivacaciones, recién llegada a Buenos Aires y todavía relajadísima, Griselda se sacó la ropa y posó luciendo su figura al natural. Tapando sus partes íntimas con las sábanas, recostada en la cama y con una mirada pícara, desplegó su sensualidad y compartió la foto vía Instagram.

La actriz acompañó la sexy postal con la canción Asilo, de Jorge Drexler, que habla de la desnudez. "Que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo", dice parte del tema.

¡A flor de piel!