La foto "babosa" que Catherine Fulop compartió de Ova Sabatini mostrando sus músculos: "Si esto no me motiva..."

Lejos de preocuparse de más por el paso del tiempo, ambos disfrutan de la quinta década y se ven como se sienten: ¡espectaculares! Está a la vista: Catherine Fulop (54) y Ova Sabatini (54) son una de las parejas más apasionadas y entrenadas del mundo del espectáculo.

En general, Ova y Cathy suelen entrenar juntos y, esta vez, ella compartió el entrenamiento matutino de a dos a través de Instagram. La actriz posteó una foto de su amor trabajando los músculos de la parte superior de su cuerpo y con un gesto que deja ver que está haciendo muchísima fuerza.

"Esta era mi vista hoy mientras entrenaba. Si esto no me motiva... ¿qué? ja, ja, ja... ¡Lo amo @ovasabatini! Ojalá me haya autorizado la foto, ¡está haciendo fuercita!". G-plus

La actriz, súper "babosa" y orgullosa de Sabatini, le regaló elogios y tiernas palabras. "Esta era mi vista hoy mientras entrenaba. Si esto no me motiva... ¿qué? Ja, ja, ja... ¡Lo amo, @ovasabatini! Ojalá me haya autorizado la foto, ¡está haciendo fuercita!", escribió Catherine, súper enamorada.

¡Pareja fogosa!

