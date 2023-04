La foto que alimenta los rumores de crisis entre China Suárez y Rusherking

Luego de que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares afirmaran en Socios del Espectáculo que Eugenia “la China” Suárez y Rusherking están atravesando una fuerte crisis, Juariu –la influencer que descubrió varios romances entre famosos- compartió unos posteos que alimentaron aún más los rumores.

“La China sube una foto con esta repisa”, describió Juariu en una foto que subió a Instagram Stories donde se ve a la actriz y cantante de espaldas con un fondo lleno de estantes con adornos, libros y un equipo de música.

“Y creo que antes tenía ahí las gorras de Rusher”, agregó, en otra publicación que deja al descubierto el mismo lugar con varios accesorios que parecen haber pertenecido al reconocido artista, con quien la China estaría distanciada.

Desde que surgió esta fuerte versión, los protagonistas de esta historia no volvieron a mostrarse juntos en las redes ni a dejarse románticos mensajes en sus respetivos muros como solían hacerlo habitualmente.

¿Qué pasa entre Eugenia “la China” Suárez y Rusherking?

CHINA SUÁREZ COMPARÓ LAS RELACIONES QUE TIENE CON NICOLÁS CABRÉY BENJAMÍN VICUÑA

Eugenia “la China” Suárez no dudó en hablar de los vínculos que tiene con Nico Cabré, con quien tiene a Rufina; y la diferenció de la que mantiene con Benjamín Vicuña, padre de sus pequeños Magnolia y Amancio.

Indagada por Santiago Riva Roy sobre si sus declaraciones de amor a su actual pareja son con palito incluido para sus ex, Eugenia se confesó en una nota que dio para Socios del Espectáculo: “¡No! Lo que pasa es que hay gente que piensa que obra así, como que es vengativa. Yo no tengo nada. Todo lo que tuve que hablar con mis exparejas, lo hablé en su momento y no soy una persona que viva con la espina o con ‘vos me hiciste’, ‘yo te hice’. Todo lo que tuve que hablar lo hablé con ellos en persona, tengo hijos increíbles, y todo lo que tengo que hablar lo hago en privado, eso es algo más de la prensa”.

Por otro lado, la China se divirtió al contar los consejos que le da a Cabré sobre las publicaciones que sube a las redes sociales. Sin embargo, a la hora de referirse a Vicuña remarcó: “Está todo bárbaro. Lo que pasa es que con Nico pasó mucho tiempo y es lógico, las relaciones se construyen, todas las relaciones y los vínculos y no es algo mágico. Yo le tengo respeto, es el papá de mis dos hijos”.

“A lo mejor, alguien tiene más afinidad con uno que con otro y es parte de la vida”, cerró la actriz y cantante, sin esquivar las consultas que le hicieron sobre su historial amoroso, los cuales fueron de público conocimiento.