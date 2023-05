Foo Fighters confirmó al reemplazante del fallecido baterista Taylor Hawkins

Foo Fighters reveló que Josh Freese será el nuevo baterista que reemplazará a Taylor Hawkins, reveló queserá el nuevo baterista que reemplazará a Taylor Hawkins, quien murió en Colombia el año pasado , en el marco de una gira que comenzará el próximo 24 de mayo en New Hampshire, informó el grupo en un video.

A través de una transmisión en vivo titulada "Foo Fighters: Preparing Music for Concerts"(Foo Fighter: preparando música para los conciertos) emitida ayer, el grupo conformado por Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee mostró quién será su nuevo baterista y anunció el lanzamiento de una nueva producción llamada "But Here We Are" y que se presentará el próximo 2 de junio.

En el video planteado en tono de comedia se ve a todos los miembros haciendo chistes en la sala de ensayo cuando tres bateristas de primer nivel llaman a la puerta: Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers; Tommy Lee de Motley Crue, y Danny Carey de Tool, diciendo cosas como: "Hay un Mercedes blanco bloqueando mi auto".

Finalmente, se escucha una voz que grita: "¡Disculpen!" y cuando los integrantes de la banda se dan vuelta miran a Freese, que está sentado detrás de una batería pero que hasta ese momento había estado fuera de cámara. Y agrega: "¿Podemos tocar?" y la banda se lanza a las canciones de su próximo álbum

Freese, de 50 años, participó en más de 300 grabaciones con músicos de distintos estilos, desde pop hasta rock y country. Fue parte de la banda The Vandals y tocó con grupos como Nine Inch Nails, Devo, A Perfect Circle y Guns N' Roses. Desde 2003 también forma parte de las grabaciones de estudio de The Offspring, informó la prensa internacional.

Por ahora se desconoce si integrará oficialmente la banda o será una incorporación temporal.

El 25 de marzo de 2022 pasado, Taylor Hawkins fue hallado muerto a los 50 años en un hotel de Bogotá, Colombia, en donde el grupo se encontraba para participar del Festival Estéreo Picnic.