Florinda Meza mostró cómo era su apasionada relación con Roberto Gómez Bolaños: "Me decía que era hermosa"

Florinda Meza recordó a Roberto Gómez Bolaños, el amor de su vida, a nueve años de su fallecimiento.

La actriz posteó en Instagram una foto luciendo un catsuit de leopardo, muchos años atrás, haciendo hincapié que ese outfit enloquecía a su pareja.

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora. Mis amados de la bonita vecindad virtual... ¿Qué creen que me diría?", escribió en Twitter, remarcando que extraña todo los días a Roberto.

FLORINDA MEZA CONTÓ POR QUÉ NO TUVO HIJOS CON ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños conformaron una de las parejas más queridas de Latinoamérica durante más de 40 años. Muchas veces, la prensa quiso saber por qué en todo ese tiempo no habían sido padres y la actriz lo reveló esta semana en una entrevista con el ciclo mexicano Ventaneando.

“Cuando Roberto y yo nos unimos formalmente, como Dios manda, él ya estaba vasectomizado. Dos años después, le hablé de regresar la vasectomía porque me enteré que era posible revertirlo. Empecé a hablar con él del tema pero su respuesta fue que no. Siempre fui muy maternal, pero nunca ocurrió”, contó sobre su relación con el querido actor de El Chavo del 8.

La actriz recordó el escandaloso inicio de su relación con Gómez Bolaños, quien estaba casado con Graciela Fernández y tenía seis hijos: “Fue un escándalo, todo el mundo estaba contra nosotros. Muchos se ensañaron conmigo, me criticaban diciendo que era una trepadora y que la relación no duraría ni un año”.