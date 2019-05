Es evidente que Florencia de la Ve (44) y Marcela Tauro (54) no se tienen mucha simpatía, y la prueba de ello es que la semana pasada la panelista de Intrusos disparó contra la capocómica por el litigio que entabló con Mabel, la mamá del fallecido diseñador Jorge Ibáñez por una supuesta deuda millonaria: "Una mujer que le hizo juicio a la madre de su amigo es capaz de cualquier cosa. Yo a la madre de un amigo eso no se lo haría".

La respuesta de parte de la conductora de Flor de tarde no se hizo esperar, y en diálogo con El Show del espectáculo salió al cruce de la periodista luego de que Ulises Jaitt le recordó las picantes declaraciones de Tauro. “No sé de lo que me hablás. Pero la verdad es que ella no me conoce tanto como para opinar. Pero el aire es gratis, pueden opinar lo que quieran”, minimizó Flor.

Luego, la conductora de Flor de tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine) reafirmó: “El aire es gratis para todos. Todos pueden opinar, decir sus cosas”.

Para bajarle el tono a la polémica, a la vez de quitarle relevancia a la polémica con Marcela Tauro, Flor de la Ve concluyó: “No me molestó, si todos opinamos en televisión, en Argentina todo el mundo dice. La verdad es que no lo tengo en cuenta. Solo tomo las opiniones de la gente que me importa, mis hijos, mi marido. Lo que opinen los demás es su problema. Lo que me pasó con el tiempo es que aprendí que no soy el centro del universo y que también la gente va a pensar lo que quiera, y no me interesa quedar ni hacerme la buena. El que quiera creer que crea, el que no quiera creer que no crea. Yo soy la persona que soy y no tengo que andar demostrando”.