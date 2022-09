Florencia de la Ve defendió a Mbappé de las críticas por su supuesto romance con una modelo trans

Unas fotos de Kylian Mbappé arriba de un yate junto a la modelo Inés Rau, quien se hizo famosa en 2017 por ser la primera mujer trans en llegar a la portada de Playboy, hicieron que aparecieran críticas para la estrella del París Saint-Germain. Los comentarios, entre la ignorancia y la promoción del odio, valieron que Florencia de la Ve haga un contundente descargo en Intrusos.

"Un medio muy importante sacó una noticia ayer de que lo encontraron en un yate con una señorita, pero el graph que utilizaron era 'sal de ahí Mbappé’. Salí de ahí porque la chica es una modelo trans”, aseguró la animadora, sobre el debate que despertó en el mundo del deporte y fuera de él.

“Primero la misoginia, el machismo, el transodio todavía está tan instalado en el fútbol mundial, porque claramente si esa situación se hubiera dado con él en un yate con una señorita heterosexual cis lo estarían festejando, celebrando”, comparó.

"Me dio tanta ira leer eso, el 'salí de ahí', es como que las personas trans no merecemos ser amadas, no merecemos tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación". G-plus

El titular de un medio fue objeto de rechazo por la conductora, sobre la supuesta relación del futbolista con la joven de 23 años. "Ella es una bomba, es una chica hermosísima, pero es trans. Me dio tanta ira leer eso, el 'salí de ahí', es como que las personas trans no merecemos ser amadas, no merecemos tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación. Es increíble que estemos hablando de esto en el 2022", lanzó.

"No es la primera vez que sale publicada una foto con ella, ya la había acompañado a un festival del cine. Hoy merece mi respeto Mbappé, no sé si es o no la novia, pero me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio hacia nosotras", señaló la animadora, quien es mamá de dos hijos de 11 años y está casada con Pablo Goycochea desde hace más de 25 años.

"Repudio profundamente porque en esta época debemos abrazar las diversidades, salgan de ahí con su mensaje transodiante", cerró, con dureza.