Florencia Peña relató cuál fue el momento más oscuro de su vida: "Tomaba Rivotril para salir a trabajar"

Mujer fuerte y bien plantada frente a la vida, Florencia Peña (44) no teme en clavar el talón en la tierra para decir su parecer sin importar el qué dirán. Sin embargo, en 2011 la reconocida actriz atravesó un momento muy oscuro y delicado en su vida.

Florencia se sintió agobiada por la separación de su pareja, Mariano Otero - su “fracaso familiar porque el mandato era muy fuerte”-, las críticas por su ideología y la “lacerante viralización” de su video íntimo. En aquel momento, Peña -asegura- tocó fondo.

“Me sentí muy sola, llegué a pesar 46 kilos. Juro que deseé morir”, confesó a corazón abierto, en una extensa entrevista con la revista Gente. “Tanto que durante un tiempo tuve un acompañante terapéutico viviendo en casa. Tomaba Zoloft (un antidepresivo) y Rivotril (un ansiolítico) para poder salir a trabajar”, detalló la actriz.

“La mujer libre que soy hoy es resultado de una búsqueda solitaria, autodidacta, del impulso genuino e irreverente que siempre vibró en mis entrañas. Siempre prescindí del juicio ajeno. No me miro inquisidora. No me señalo. No me cohíbo. Me divierto”, completó.