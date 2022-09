Florencia Peña cruzó a Érica Rivas por sus dichos sobre Casados con hijos: "Nos sentimos tristes"

Cuando Érica Rivas aseguró que no iría a ver Casados con hijos al teatro reavivó la polémica y fue Florencia Peña la encargada de salirle al cruce.

"Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté", afirmó la conductora de LPA en una nota con Intrusos.

"Lamentamos mucho que no haya habido acuerdo. Nosotros hicimos mucho porque ella estuviera, y creo que Érica quería ir por un lugar y Casados con hijos iba a ir por otro, y no pudieron entenderse las partes", continuó.

En ese punto, Flor se sinceró: "Yo me sentí mal porque sentí que hubo un momento como que pareciera que a nosotros no nos importó nada. En Casados con hijos no hay ningún opresor, hay una buena onda, energía bien intencionada de hacer algo que le divierta a la gente sin molestar a alguien, sin complicarle la vida a alguien, sin que se vayan en medio de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa".

Para cerrar, Florencia Peña reflexionó sobre las declaraciones de Érica Rivas: "Me parece que somos demasiado artistas e inteligentes como para no darnos cuentas que es otro momento también".

EL ENOJO DE FLORENCIA PEÑA CON ÉRICA RIVAS

Por otra parte, Florencia Peña blanqueó como nunca su fastidio con Érica Rivas tras su fallida incorporación al elenco teatral de Casados con hijos.

"Cuando ella empezó a hablar en distintos lugares sentí como si ella nos hubiera dejado a nosotras como si no entendiéramos nada. O que no estábamos deconstruidas, que la única deconstruída era ella y que nos daba igual lo que hiciéramos", disparó sin filtros.

Después, Peña explicó: "Pero Casados con hijos es una crítica en sí mismo, critica al machismo. No es una serie literal, y justamente el personaje de María Elena era el personaje feminista, el que desde el arranque bajaba a tierra a Pepe y le mostraba su machirulaje".

"Hoy no la llamaría. Ahora no, me parece que tiene que pasar un poco más de tiempo. Pero no me parece que me tenga que llamar, o llamar yo a ella. Sí puedo decir que no estoy de acuerdo con ella, pero eso no nos hace enemigas", cerró Florencia Peña filosa contra Érica Rivas.