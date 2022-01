Florencia Peña, contundente sobre la nueva denuncia contra Fabián Gianola: "Me consta que son muchas lo que lo han sufrido"

Las causas contra Fabián Gianola se siguen sumando. Esta vez fue una empleada doméstica vecina del actor quien se presentó en la Justicia para denunciarlo por abuso sexual. En Flor de equipo tuvieron su testimonio, pero antes Florencia Peña lanzó duras declaraciones contra el actor.

Todo comenzó cuando Marcelo Polino se refirió a la existencia de numerosos testimonios que existirían sobre la conducta del actor: “Digamos la verdad. A mí no me consta porque no lo conozco al personaje en cuestión, pero a mí lo que me llama la atención son las actrices que lo cuentan en los pasillos y no lo dicen públicamente”.

“La única que tiraste una puntita en un momento y se agarró el país de esa puntita, pero tu relato fue un comentario. Lo que vos dijiste lo cuentan cuántas de tus compañeras… Digamos la verdad. Nadie sale a decir ‘acompaño a estas mujeres’. Hay todavía un miedo”, señaló, en alusión a que Florencia había dicho cuando aparecieron las denuncias de Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, sobre las que se acaba de dictar falta de mérito.

En ese momento, Peña había dicho: “Yo trabajo desde muy chica, en este ambiente todos nos conocemos y sabemos quiénes somos. La verdad es algo que tenía que pasar. No voy hablar de mí, pero es vox populi”, había dicho la conductora semanas atrás.

"Creo que hay muchas mujeres que deberían animarse porque detrás de esta punta, si empezamos a tirar, yo les aseguro que hay un ovillo, chicos".

Florencia Peña apuntó contra Fabián Gianola

Tras escucahr a Polino, Flor expresó:“Está bueno lo que decís, Poli. Ahora vamos a escuchar a esta nueva víctima, pero yo invito a todas las que han sufrido… Yo no soy quién para dar nombres y apellidos, pero sé y me consta que han sido muchas las que lo han sufrido”, antes de escuchar el testimonio de Julia, una mujer que trabajaba en una casa cercana a la de Gianola.

“Creo que hay muchas mujeres que deberían animarse porque detrás de esta punta, si empezamos a tirar, yo les aseguro que hay un ovillo, chicos”, afirmó.

