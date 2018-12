La final de Bailando 2018 las volvió a tener cara a cara. Tras el escándalo que se generó entre Flor Vigna con Laurita Fernández y su novio Nicolás Cabré, la actriz y la jurado mantuvieron un clima cordial al aire. Pero cuando se apagaron las cámaras, la protagonista de Mi hermano es un clon habló como nunca.

Indagada por Martín Salwe para Los Especialistas del Show, Flor se sinceró en una imperdible nota. Así fue el ida y vuelta entre el cronista y la entrevistada:

Martín: -Finalmente viniste, Flor. Y, de vuelta, no se puede evitar el cara a cara con Laurita...

Flor: -No, pero todo bien. No me genera un pensamiento de "che, voy o no voy" por Laura.

M: -La última vez quedó todo medio áspero...

F: Tengo que concentrarme en mi laburo. Si pierdo energía en la gente que por ahí no piensa igual que vos, o que te quiere detener, es un "gastadero" de energía.

M: -Te conozco y el tema ya te cansó...

F: -Y, pero... ¿qué te parece? Vos querés que yo me saque esto (por el maquillaje) y me veas todas las ojeras que yo recolecté por tener que contestar preguntas que no tenía ganas de contestar.

M: -¿Y hoy cómo estás con Nico Cabré?

F: -Súper profesional. La verdad es que estoy muy agradecida con Pol-Ka, me dieron laburo. Estudio desde los 11 años para este protagónico y por suerte está lindo el personaje y la gente lo acompañó un montón.

M: -¿Cambió algo la rutina de trabajo como compañeros?

F: -Sí, yo trato de... A mí no me gustó su actitud como hombre. No sé quién miente. Si Lau o no sé. Lo único que quiero es hacer mi laburo. Por suerte todo el elenco sabe la verdad.

M: -Entonces quedó todo mal...

F: -No, porque a mí no me importa. Porque, por suerte, todos mis compañeros están de mi lado, el elenco está perfecto. El público quiere al personaje, no es que me bajó el rol. Yo estaba preocupada porque pensaba 'uy, ahora me van a bajar todo' y no. Me hicieron quilombo, sobreviví y hasta me hice más fuerte. Así que no pasa nada.

