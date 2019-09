Flor Vigna, sin filtro sobre el mote de playboy de Nico Occhiato: "Es simplemente un deseo de fama que tiene"

Al poco tiempo de haberse separado de Nico Occhiato, comenzó a salir con amigos y se animó a volver a tener citas. En diálogo con la revista Caras, Flor Vigna contó que salió con dos hombres pero, además de haber sentido "fiaca", se dio cuenta de que le estaba dando la espalda a su verdadero sentir: ya estaba enamorándose de Mati Napp.

Ahora que está viviendo un romance con su coach del Bailando, Flor reflexionó sobre la fama de "conquistador" de su ex y explicó por qué cree que adoptó esta actitud. "Obviamente, siento que Nico es otra persona hoy en día y yo no quería estar angustiada porque tenía un ex que, de repente, se estaba comiendo a media Argentina. Pero también pienso ‘tiene que pasar por eso, es chico’", comenzó diciendo.

Y añadió: "Creo que es diferente la edad de la mujer que la del hombre. Un hombre a los 25 o, por lo menos, Nicolás se nota que necesita estar con muchas chicas. Tal vez, yo no lo necesito o no es mi estilo”.

Aunque Flor está muy contenta con Mati, cuando Nico coqueteó con Pampita en el Bailando supo confesar que se sintió algo incómoda. Y tras haber reflexionado al respecto, la actriz aclaró que entendió que su fama de "soltero codiciado" es "más un juego".

"Mi ex hoy en día está más para la joda que para otra cosa. Es, simplemente, un deseo de fama que tiene él y no un interés en una mujer. Entonces, veo todo en un terreno que tiene que ver más con una ambición artística que con un deseo profundo”, cerró.

¿Recibirá respuesta?